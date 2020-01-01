В ООН отказались от использования WhatsApp

Слишком незащищенный мессенджер, считают в ООН.

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В Организации Объединенных Наций заявили, что мессенджер WhatsApp не стоит использовать для коммуникации. Как заявил заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак, руководство организации не использует WhatsApp из-за “незащищенного механизма коммуникации”.

”На данный момент высшему руководству ООН было рекомендовано не использовать WhatsApp как незащищенный механизм коммуникации. Так что нет, я не думаю, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш использует его”, - заявил Фархан Хак.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе детям запретили пользоваться WhatsApp.