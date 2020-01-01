ТОП-10 крупнейших техно-ошибок в истории
Неправильное решение может стоить миллиардов долларов.
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Гигантский пожар может случиться от технологической ошибки. А решение продать акции молодой компании может стоить упущенной многомиллиардной прибылью.
Посмотри на ТОП-10 технологических ошибок.
Напомним, ранее мы смотрели на лучшие фото 2019 года, сделанные на смартфон.
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