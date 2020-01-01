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ТОП-10 крупнейших техно-ошибок в истории

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Неправильное решение может стоить миллиардов долларов.

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Гигантский пожар может случиться от технологической ошибки. А решение продать акции молодой компании может стоить упущенной многомиллиардной прибылью.

Посмотри на ТОП-10 технологических ошибок.

Напомним, ранее мы смотрели на лучшие фото 2019 года, сделанные на смартфон.

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Теги: технологии, фото
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