ТОП-10 крупнейших техно-ошибок в истории

Неправильное решение может стоить миллиардов долларов.

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Гигантский пожар может случиться от технологической ошибки. А решение продать акции молодой компании может стоить упущенной многомиллиардной прибылью.

Посмотри на ТОП-10 технологических ошибок.

Напомним, ранее мы смотрели на лучшие фото 2019 года, сделанные на смартфон.