Названа дата презентации Android 11

Это произойдет в мае.

Официально подтверждено, что Google I/O 2020 будет проходить с 12 по 14 мая. Об этом заявил глава Google Сундар Пичаи в Twitter.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1 — Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020

Поисковый гигант вернется в привычное место, и Google IO 2020 снова будет проходить в Амфитеатре Береговой линии в Маунтин-Вью, штат Калифорния.

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I/O - это ежегодная конференция разработчиков Google, где в течение трех дней проходят семинары. Но в первый день всегда проводится мероприятие, на котором Google рассказывает о новинках.

Хороший способ предсказать, что мы увидим на Google I/O 2020, - это оглянуться на прошлогоднее событие, где мы увидели подробности о следующей версии Android, дуэт новых смартфонов среднего класса и умный экран Nest Hub Max.

Так что же ждет 2020 год? Крупной новостью станет анонс Android 11, следующего крупного выпуска мобильной операционной системы фирмы.

Скорее всего, мы узнаем о множестве новых функций и обновлений, которые Google будет предлагать с новым программным обеспечением, и, вероятно, на этой неделе разработчикам будет доступна бета-версия, чтобы они могли протестировать ее.

Мы могли бы также увидеть новые модели телефонов Google Pixel 4a и Pixel 4a XL. А также могут анонсировать различные обновления от служб Google, таких как Поиск, Ассистент, Карты и многое другое.

Напомним, ранее сообщалось, что Google создает собственный гибкий смартфон.