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Названа дата презентации Android 11

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Это произойдет в мае.
На конференции разработчиков расскажут о новой операционке Google
На конференции разработчиков расскажут о новой операционке Google
techradar.com

Официально подтверждено, что Google I/O 2020 будет проходить с 12 по 14 мая. Об этом заявил глава Google Сундар Пичаи в Twitter.

Поисковый гигант вернется в привычное место, и Google IO 2020 снова будет проходить в Амфитеатре Береговой линии в Маунтин-Вью, штат Калифорния.

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I/O - это ежегодная конференция разработчиков Google, где в течение трех дней проходят семинары. Но в первый день всегда проводится мероприятие, на котором Google рассказывает о новинках.

Хороший способ предсказать, что мы увидим на Google I/O 2020, - это оглянуться на прошлогоднее событие, где мы увидели подробности о следующей версии Android, дуэт новых смартфонов среднего класса и умный экран Nest Hub Max. 

Так что же ждет 2020 год? Крупной новостью станет анонс Android 11, следующего крупного выпуска мобильной операционной системы фирмы.

Скорее всего, мы узнаем о множестве новых функций и обновлений, которые Google будет предлагать с новым программным обеспечением, и, вероятно, на этой неделе разработчикам будет доступна бета-версия, чтобы они могли протестировать ее.

Мы могли бы также увидеть новые модели телефонов Google Pixel 4a и Pixel 4a XL. А также могут анонсировать различные обновления от служб Google, таких как Поиск, Ассистент, Карты и многое другое. 

Напомним, ранее сообщалось, что Google создает собственный гибкий смартфон.

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Теги: Google I/O 2020, Google, I/O 2020, I/O
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