Видео дня: 13-летняя школьница забеременела от 10-летнего друга

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"Буду рожать!": 13-летняя школьница забеременела от 10-летнего друга

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Громкая история из Красноярского края! 13-летняя школьница Даша забеременела от своего 10-летнего друга Вани. Соседи и знакомые семьи Даши уверены - отцом ребёнка на самом деле может являться взрослый ухажёр девочки, которого сейчас семья тщательно скрывает. Лучшие светила столичной медицины уже обследовали школьника и готовы озвучить своё заключение - может ли 10-летний Иван являться отцом ребёнка?

КТО ХУЖЕ НАРИСУЕТ ТОТ ЭТО СЪЕСТ ЧЕЛЛЕНДЖ !

Перед нами будет лежать противный продукт, который все мы не хотим съесть и мы будем должны его нарисовать за 60 секунд. Кто хуже нарисует этот продукт - должен будет съесть это! Оператор будет определять своим не предвзятым взглядом какой из рисунков хуже.

Напомним, днем ранее в тренды попали Купили 8 машин у одного владельца и Проверили лайфхаки из Тик-Тока.