Без 100 секунд Апокалипсис: Часы Судного Дня перевели

Часы Судного Дня теперь ближе к полуночи, чем когда-либо в своей истории.

Знаковые часы Судного дня, символизирующие самые большие опасности для человечества, теперь ближе к полуночи, чем в любой момент с момента их создания в 1947 году. Чтобы подчеркнуть необходимость действий, время на часах Судного дня сейчас выражается в секундах, а не в минутах. Сегодня Бюллетень Совета по науке и безопасности ученых-атомщиков в консультации с Советом спонсоров Бюллетеня, в состав которого входят 13 нобелевских лауреатов, перевел Часы Судного Дня с двух минут до полуночи на 100 секунд до полуночи,

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Как говорится в заявлении, опубликованном сегодня в Бюллетене ученых-атомщиков: "Человечество по-прежнему сталкивается с двумя одновременно существующими опасностями - ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются множителем угроз, информационной войной в киберпространстве, которая подрывает способность общества реагировать. Ситуация с международной безопасностью является ужасной не только потому, что эти угрозы существуют, но и потому, что мировые лидеры разрешили разрушать международную политическую инфраструктуру".

Часы Судного Дня перемещались ближе к полуночи в течение трех из последних четырех лет. Хотя Часы Судного Дня не двигались в 2019 году, их минутная стрелка была перенесена в 2018 году на 30 секунд, до двух минут до полуночи. Часы были переведены в 2017 году на две с половиной минуты до полуночи.

Напомним, ранее ученые заявили, что человечество подошло к концу своего существования.