Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Без 100 секунд Апокалипсис: Часы Судного Дня перевели

Комментариев: 0
Часы Судного Дня теперь ближе к полуночи, чем когда-либо в своей истории.
Часы Судного Дня перевели на секунды
Часы Судного Дня перевели на секунды
thebulletin.org

Знаковые часы Судного дня, символизирующие самые большие опасности для человечества, теперь ближе к полуночи, чем в любой момент с момента их создания в 1947 году. Чтобы подчеркнуть необходимость действий, время на часах Судного дня сейчас выражается в секундах, а не в минутах. Сегодня Бюллетень Совета по науке и безопасности ученых-атомщиков в консультации с Советом спонсоров Бюллетеня, в состав которого входят 13 нобелевских лауреатов, перевел Часы Судного Дня с двух минут до полуночи на 100 секунд до полуночи,

Читай также: До Судного дня осталось пять минут

Как говорится в заявлении, опубликованном сегодня в Бюллетене ученых-атомщиков: "Человечество по-прежнему сталкивается с двумя одновременно существующими опасностями - ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются множителем угроз, информационной войной в киберпространстве, которая подрывает способность общества реагировать. Ситуация с международной безопасностью является ужасной не только потому, что эти угрозы существуют, но и потому, что мировые лидеры разрешили разрушать международную политическую инфраструктуру".

Часы Судного Дня перемещались ближе к полуночи в течение трех из последних четырех лет. Хотя Часы Судного Дня не двигались в 2019 году, их минутная стрелка была перенесена в 2018 году на 30 секунд, до двух минут до полуночи. Часы были переведены в 2017 году на две с половиной минуты до полуночи.

Напомним, ранее ученые заявили, что человечество подошло к концу своего существования.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Часы Судного дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь