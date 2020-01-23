Boeing вышел из программы по созданию многоразового космоплана

Проект Phantom Express закроют.

Boeing решил больше не продолжать разработку экспериментального суборбитального космического самолета для Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны, что стало последним препятствием для многолетних усилий DARPA в области космического доступа.

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Представитель DARPA Джаред Адамс заявил, что Boeing уведомил агентство о своем решении немедленно выйти из программы экспериментальных космических самолетов. DARPA не указала, почему Boeing выбывает из программы.

"После подробного обзора Boeing немедленно прекращает нашу роль в программе Experimental Spaceplane (XSP)", - сказал представитель Boeing Джерри Дреллинг. "Теперь мы перенаправим наши инвестиции из XSP в другие программы Boeing, которые охватывают морскую, воздушную и космическую сферы".

DARPA выбрала Boeing в мае 2017 года, что первоначально называлось программой XS-1. Этап охватывал разработку транспортного средства, а потом предусматривалось проведение до 15 летных испытаний транспортного средства, которые затем были запланированы на 2020 год.

Boeing выиграл право на создание космолета у Masten Space Systems и Northrop Grumman. Всего проект оценили в 146 миллионов долларов при неуказанных финансовых взносах Boeing.

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Концепция Boeing, получившая название Phantom Express, взлетает вертикально и приводится в движение одним двигателем Aerojet Rocketdyne AR-22, который является вариантом основного двигателя космического челнока. Транспортное средство длиной 30 метров и размахом крыльев 19 метров летало бы по суборбитальной траектории на скоростях до 10 Маха, а затем совершит посадку на ВПП. Транспортное средство было разработано, чтобы нести расходную верхнюю ступень для размещения малых спутников на орбите.

В 2013 году DARPA анонсировала программу XS-1 как способ поддержки разработки многоразовых ракет-носителей. Одной из основных целей программы было выполнение 10 полетов транспортного средства за 10 дней, при этом по крайней мере один из этих полетов должен был осуществляться на скорости в 10 Мах, чтобы продемонстрировать его скорость.

В июле 2018 года Aerojet Rocketdyne показал, что его двигатель AR-22 был способен к такой высокой скорости полета, когда компания провела 10 испытаний двигателя в течение 240 часов. В то время DARPA назвала эту серию тестов "важной вехой", чтобы продолжить эту программу. Тем не менее, ни DARPA, ни Boeing не предоставили отчеты после этой серии тестов.

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Решение Boeing, которое фактически завершает программу XSP, добавляет еще одну главу в историю неудачных усилий DARPA по разработке ракеты-носителя. В начале 2000-х годов программа DARPA "Responsive Access, Small Cargo, Affordable Launch" (RASCAL) поддержала первоначальную разработку системы запуска по воздуху с использованием высокоскоростного самолета небольшим калифорнийским стартапом Space Launch Corp. DARPA прекратила программу RASCAL в 2005 году в то время как эта концепция все еще находилась на ранней стадии разработки.

Напомним, ранее сообщалось, что гендиректор Boeing подал в отставку из-за многочисленных провалов.