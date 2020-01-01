Он любит ракеты: Дональд Трамп похвалил Илона Маска

Президент Дональд Трамп, кажется, является поклонником Илона Маска.

Трамп приветствовал генерального директора SpaceX и Tesla в интервью с CNBC Джо Керненом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, назвав миллиардера-технолога "гением", который стоит в одном ряду с Томасом Эдисоном.

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"Он один из наших великих гениев, и мы должны защищать нашего гения", - сказал Трамп о Маске, обсуждая Tesla.

SpaceX, частная космическая компания Маска, также поразила Трампа своими регулярными запусками многоразовых ракет. Компания также строит новое космическое такси Crew Dragon для астронавтов, а также гигантскую ракету Starship для полетов на Луну и Марс.

"Он любит ракеты, и, кстати, он хорош в ракетах", - сказал Трамп. "Я никогда не видел - где двигатели летают без крыльев, без чего-либо, и они приземляются - я сказал: "Я никогда не видел этого раньше".

Трамп также восхищался успехом Tesla, которая сегодня достиг рыночной капитализации в 100 миллиардов долларов, сообщает CNBC.

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"Шокирующе, как хорошо, как это произошло так быстро", - сказал Трамп

Трамп также сказал, что он ожидает, что Маск и Tesla построят еще один гигантский завод в Соединенных Штатах.

"Он должен, потому что мы ему помогаем", - сказал Трамп, не уточняя, что он имел в виду. "И поэтому он должен помочь нам".

Напомним, в воскресенье, 19 января, Crew Dragon от SpaceX провел высотное испытание своей системы запуска.