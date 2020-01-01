Что такое сопротивление: Эксперименты

Что такое сопротивление? Все ли проводники имеют одинаковое сопротивление? Почему плавятся провода? И зачем нужен плавкий предохранитель?

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Автор и ведущий программы – Алексей Иванченко – инженер-конструктор, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment и даже член ассоциации каскадеров. Он расскажет, какие законы лежат в основе Вселенной и покажет, как полученные знания можно применять в жизни. А учиться у физика-изобретателя – редкая возможность.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно высокое напряжение.