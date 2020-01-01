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В аэропорту Токио будет ходить беспилотный электробус

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Испытание проходят с 2018 года.

В Международном аэропорте Токио проходят испытания беспилотного автобуса на электротяге. All Nippon Airways и SB Drive сотрудничают с февраля 2018 года. Электробус на автопилоте испытают на дорогах возле аэропорта.

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Автобусы снабжены автопилотами нескольких уровней. Электробусы работают на автопилоте, но в любой момент управление может перехватить водитель. 

Последний этап испытаний - это тестовые заезды на автономном автобусе на 1,9-километровом маршруте по территории аэропорта. Если испытания завершатся успешно, All Nippon Airways будет использовать такие автобусы уже в конце этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский профессор изобрел электроавтобус .

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Теги: автобус, беспилотник, Токио, аэропорт, видео
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