В аэропорту Токио будет ходить беспилотный электробус
В Международном аэропорте Токио проходят испытания беспилотного автобуса на электротяге. All Nippon Airways и SB Drive сотрудничают с февраля 2018 года. Электробус на автопилоте испытают на дорогах возле аэропорта.
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Автобусы снабжены автопилотами нескольких уровней. Электробусы работают на автопилоте, но в любой момент управление может перехватить водитель.
Последний этап испытаний - это тестовые заезды на автономном автобусе на 1,9-километровом маршруте по территории аэропорта. Если испытания завершатся успешно, All Nippon Airways будет использовать такие автобусы уже в конце этого года.
Напомним, ранее сообщалось, что украинский профессор изобрел электроавтобус .
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