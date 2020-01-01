Супер-яркий иттриевый фонарь для постапокалипсиса: Эксперименты
Делаем яркий свет в домашних условиях.
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Блогер Thoisoi в этом видео покажет, как можно сделать устройство для усиления света газового фонаря.
По другому это называется калильная сетка. При нагреве она дает больше света, чем просто пламя.
Как ее сделать в домашних условиях - смотри в видео.
Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.
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