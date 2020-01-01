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Супер-яркий иттриевый фонарь для постапокалипсиса: Эксперименты

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Делаем яркий свет в домашних условиях.
Супер-яркий иттриевый фонарь для постапокалипсиса: Эксперименты

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Блогер Thoisoi в этом видео покажет, как можно сделать устройство для усиления света газового фонаря.

По другому это называется калильная сетка. При нагреве она дает больше света, чем просто пламя. 

Как ее сделать в домашних условиях - смотри в видео.

Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.

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Теги: видео, эксперименты
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