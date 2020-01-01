В Huawei похвастались 50 миллионами устройств на Android 10

Компания начала масштабное обновление смартфонов до новой версии Android.

В прошлом месяце Huawei заявил, что 10 миллионов телефонов уже используют EMUI 10 на базе Android 10. Сегодня компания на своей странице в Weibo опубликовала пост, в котором сообщается, что уже 50 млн устройств во всем мире используют новейший пользовательский интерфейс, который загружался по ОТА с начала этого месяца.

Пост Huawei weibo.cn

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EMUI 10 был впервые представлен 9 августа в Китае с общесистемной темной темой, более отзывчивым интерфейсом и более быстрым оборудованием благодаря некоторым ускорителям, таким как GPU Turbo 3.0.

Huawei также сообщила, что все устройства EMUI 10 смогут беспрепятственно подключаться к компьютерам для обмена файлами и зеркалирования экрана.

Но, похоже, 50 млн - не предел. Еще не все бюджетные смартфоны получили EMUI 10. Их обещают обновить в феврале.

Последние флагманы Huawei отсутствуют на западных рынках, но это не помешало компании продемонстрировать впечатляющий рост в 2019 году - почти на 20% больше проданных устройств и 18% общего дохода по сравнению с 2018 годом.

Также стоит знать, что все телефоны, которые уже имеют Сервисы Google, сохранят свой доступ, но, к сожалению, линейки Mate 30, Honor V30 и Nova 6 останутся без них, даже если они также используют EMUI 10.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei готовится к переходу на собственную операционку.