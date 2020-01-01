В Сети появились живые фото Huawei P40 Pro
Фото предположительно смартфона Huawei P40 Pro были размещены в китайской соцсети Weibo. Их репостнули с ресурса Digital Chat, но оттуда их быстро удалили.
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Как утверждает автор снимков, он случайно увидел смартфон в руках у неизвестного. Причем сам смартфон был спрятан в специальный корпус, чтобы нельзя было рассмотреть камеры и боковые грани.
Тем не менее, на снимке можно разглядеть два фотосенсора на передней панели.
Этот смартфон похож на рендеры Huawei P40 Pro, которые были выложены ранее. Также удивляет оперативность, с какой были удалены снимки.
Напомним, ранее сообщалось, что Huawei P40 получит тройную камеру, но потеряет слот для наушников.
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