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В Сети показали рендер iPhone 12

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Рендер смартфона показали на видео.
Рендер iPhone 12
Рендер iPhone 12
скриншот видео

На основе утечек от основателя XDA Developers Макса Вейнбаха было создано видео с внешним видом iPhone 12 Pro.

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Канал EverythingApplePro собрал данные об Apple, чей дебют ожидается осенью 2020 года, и выложил ролик, где собрали все слухи. На первых минутах виден рендер смартфона.

Смартфон, судя по всему, будет похож iPhone 5S или SE. Отличаться он будет тем, что у него будет эксклюзивный синий вариант.  Также смартфон будет меньше, получит 6 ГБ памяти и процессор Apple A14. 

И главное отличие от прошлых моделей - поддержка 5G. 

Напомним, ранее сообщалось, что новый iPhone 2020 года лишится челки и разъема для зарядки.

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Теги: iPhone 12, Apple
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