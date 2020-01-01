В Сети показали рендер iPhone 12

Рендер смартфона показали на видео.

На основе утечек от основателя XDA Developers Макса Вейнбаха было создано видео с внешним видом iPhone 12 Pro.

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Канал EverythingApplePro собрал данные об Apple, чей дебют ожидается осенью 2020 года, и выложил ролик, где собрали все слухи. На первых минутах виден рендер смартфона.

Смартфон, судя по всему, будет похож iPhone 5S или SE. Отличаться он будет тем, что у него будет эксклюзивный синий вариант. Также смартфон будет меньше, получит 6 ГБ памяти и процессор Apple A14.

И главное отличие от прошлых моделей - поддержка 5G.

Напомним, ранее сообщалось, что новый iPhone 2020 года лишится челки и разъема для зарядки.