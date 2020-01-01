Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реальный человек-паук: Создано устройство для лазания по стенам

Комментариев: 0
Теперь любая поверхность не помеха для покорения стен.
Демонстрация устройства
Демонстрация устройства
скриншот

Читай также: Гаджет дня: пылесос превратит в человека-паука

Китайские изобретатели Синь Ли и Кайге Ши создали устройство, которое позволяет лазить даже по неровным поверхностям. Ранее подобные устройства позволяли забираться лишь по стеклу или полированным материалам, таким как мрамор.

Теперь же устройство использует воду, чтобы создавать вакуум, что позволяет избежать утечки вакуума на неровных поверхностях.

Также эта установка имеет меньшее энергопотребление. И все благодаря особому методу, который назвали ZPD. 

Принцип работы основан на гидровакууме
Принцип работы основан на гидровакууме
скриншот

Читай также: Робота научили бегать по стенам

Тестирование позволило определить, что 0,8-килограммовое устройство на шероховатых поверхностях создает силу всасывания более 245 ньютон, при этом потребляет всего 400 Вт электроэнергии. Подобные установки для стекла потребляют до нескольких киловатт. А весят до десятков килограммов.

Подобное устройство хотят использовать как для роботов-ремонтников и спасательных операций, так и для устройств по мыть окон и стен. 

Изобретатели хотят добиться меньшего потребления воды, чтобы сделать устройство более компактным.

Напомним, ранее сообщалось, что была испытана первая ракета на паровом двигателе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: изобретение, человек-паук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь