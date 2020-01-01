Реальный человек-паук: Создано устройство для лазания по стенам

Теперь любая поверхность не помеха для покорения стен.

Читай также: Гаджет дня: пылесос превратит в человека-паука

Китайские изобретатели Синь Ли и Кайге Ши создали устройство, которое позволяет лазить даже по неровным поверхностям. Ранее подобные устройства позволяли забираться лишь по стеклу или полированным материалам, таким как мрамор.

Теперь же устройство использует воду, чтобы создавать вакуум, что позволяет избежать утечки вакуума на неровных поверхностях.

Также эта установка имеет меньшее энергопотребление. И все благодаря особому методу, который назвали ZPD.

Принцип работы основан на гидровакууме скриншот

Читай также: Робота научили бегать по стенам

Тестирование позволило определить, что 0,8-килограммовое устройство на шероховатых поверхностях создает силу всасывания более 245 ньютон, при этом потребляет всего 400 Вт электроэнергии. Подобные установки для стекла потребляют до нескольких киловатт. А весят до десятков килограммов.

Подобное устройство хотят использовать как для роботов-ремонтников и спасательных операций, так и для устройств по мыть окон и стен.

Изобретатели хотят добиться меньшего потребления воды, чтобы сделать устройство более компактным.

Напомним, ранее сообщалось, что была испытана первая ракета на паровом двигателе.