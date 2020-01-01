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Астронавтов SpaceX будут доставлять к ракетам на Tesla X

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Илон Маск решил всех астронавтов перевести на свою продукцию.
Даг Херли и Роберт Бенкен
Даг Херли и Роберт Бенкен
spacex

Астронавты, которых SpaceX запустит в ближайшие месяцы, отправятся на стартовую площадку на спортивных автомобилях Tesla.

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Илон Маск, который также управляет SpaceX и компанией по производству электромобилей, использовал Tesla, чтобы объехать Космический центр Кеннеди перед воскресным запуском. На борту для испытательного полета никого не было, только два манекена. Но во время генеральной репетиции в пятницу два астронавта NASA, назначенные в первый экипаж SpaceX, подъехали к площадке на Tesla Model X.

Гладкие бело-черные скафандры, надетые астронавтами Дагом Херли и Робертом Бенкеном для пятничного теста, проехали на белом родстере Tesla. Сотрудник SpaceX отвез их на площадку. Вторая белая Модель X везла персонал поддержки SpaceX.

В воскресенье официальный представитель SpaceX подтвердил, что это будет обычный транспорт для доставки экипажа.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX взорвала свою ракету для астронавтов.

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Теги: Tesla, SpaceX, NASA
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