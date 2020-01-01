Микробы помогли создать самовосстанавливающийся бетон

Стены зданий будущего будут сами исправлять выбоины.

Будущие здания могут кишеть бактериями, когда ученые разработают гибридный строительный материал из микробов, который может сам восстанавливаться или даже перерабатывать углекислый газ из воздуха.

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Уил Срубар, профессор из Университета Колорадо в Боулдере, возглавил междисциплинарную группу, которая использовала бактерии для создания прочного "живого" строительного материала, который, помимо других способностей, мог бы излечивать свои собственные трещины. По словам ученых, это было бы особенно ценным активом в экстремальных условиях или военных структурах, так как кирпичи, сделанные из материала, могли бы починиться после стихийных бедствий или повреждения от огня противника.

"Мы считаем, что этот материал особенно подходит в условиях ограниченных ресурсов, таких как пустыня или Арктика, даже в населенных пунктах на других планетах", - сказал Срубар, основавший лабораторию живых материалов в университете, которая черпает вдохновение в природе.

Уил Срубар с коллегой cnet

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Живые строительные материалы возникли из интереса Срубара к устойчивому строительству. Вы не пока можете купить эти удивительные кирпичи в ближайшем строительном магазине, но исследователи говорят, что в конечном итоге их будет дешевле производить, и они будут удалять углекислый газ из воздуха, а не выбрасывать его.

Живые строительные материалы могут быть использованы для повышения эффективности и устойчивости производства строительных материалов и могут позволить материалам чувствовать и взаимодействовать с окружающей их средой. Они смогут, например, менять цвет, чтобы указывать на наличие опасных токсинов, и потенциально поглощать их.

Чтобы сделать кирпичи, исследователи смешали бактерии со смесью из желатина и песка. При правильном освещении и других условиях микробы поглощают углекислый газ, помогая им расти и превращая карбонат кальция, основной ингредиент, в цемент. Ученые могут затем формовать эту смесь бактерий в различные формы. Команда показала, что они могут производить маленькие кубики, кирпичи размером с обувную коробку и структуры, похожие на причудливые замки из песка.

Кубики из живого етона cnet

"Что удивительно, так это то, что, хотя обычно выживает менее 1% бактерий, используемых в бетонных самоуплотняющихся оболочках, мы показали, что выживаемость бактерий в нашем материале на порядок выше", - сказал Срубар.

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Согласно исследованию, приблизительно от 9 до 14% бактериальных колоний были еще живы после 30 дней и трех разных поколений в форме кирпича. Порежьте один из кирпичей пополам, и каждая половина способна вырасти в новый кирпич.

Команда обнаружила, что такие кирпичи при различных условиях температуры и влажности обладают примерно такой же прочностью, что и раствор, используемый сегодня в строительстве.

Напомним, ранее ученые предложили делать строительный материал из грибов.