Видео дня: Даниэль Салем - "07" и Динамо Киев - Нефтчи Баку

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Даниэль Салем - "07" – выбор вслепую – Голос страны 10 сезон

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Даниэль Салем исполнил песню "07" Владимира Высоцкого на слепых прослушиваниях в 1 выпуске 10 сезона Голоса страны. Смотрите онлайн главное песенное шоу Голос страны 10 сезон 1 выпуск от 19.01.2020 – выбор вслепую.

КМ. ДИНАМО Київ - НЕФТЧІ Баку, Азербайджан 2:1. УВЕСЬ МАТЧ

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В стартовом составе на игру вышли игроки, которые провели вторую половину встречи с «Легией».

Второй матч Динамо на учебно-тренировочном сборе в Турции 2020 года. Соперник - азербайджанский Нефтчи.

Голы забили: 1: 0 Миколенко (12 мин.), 2: 0 Русин (19 мин.), 2: 1 Плателлас (69 мин.)

Напомним, ранее в тренды попали Похоронный кортеж в Борисполе и Бой Макгрегор против Серроне.