В Google предложили ввести правила для искусственного интеллекта

Пока от ИИ больше пользы, но со временем это может измениться.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи призвал к регулированию искусственного интеллекта (ИИ) в статье для Financial Times. Пичаи начал с того, что объяснил, как технология приносит пользу, и завершил объяснением, зачем нужны ограничения, чтобы ИИ “развивался ответственно и это приносило пользу всем“.

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В этой статье Пичаи писал о том, что искусственный интеллект сделан для людей, но также напомнил о негативном влиянии, например, технологии DeepFake. Пичаи сказал, что для борьбы со злоупотреблением технологией ее нужно регулировать и нельзя оставлять ИИ на усмотрение рыночных сил, чтобы решить, как она будет использоваться. Он сказал, что для того, чтобы регулирование работало, должно быть международное соглашение по “основным ценностям“.

Обсуждая государственное регулирование ИИ, Пичай сказал, что нам не нужно начинать с нуля, так как такие правила, как Общее положение ЕС о защите данных (GDPR), могут предложить “прочную основу“. Существующие структуры, такие как GDPR, предлагают хорошую отправную точку для некоторых видов использования ИИ, таких как медицинские устройства, но их необходимо расширить для таких областей, как автомобили с автономным управлением.

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Хотя стремление Пичаи к регулированию может показаться благонамеренным, следует также проявлять осторожность, когда он говорит, что “разумное регулирование должно также предусматривать соразмерный подход, уравновешивающий потенциальный вред, особенно в районах высокого риска, с социальными возможностями“; то, что может показаться соразмерным бизнесу, стремящемуся зарабатывать деньги на данных, может показаться не пропорциональным правительствам и пользователям технологий.

Будет интересно посмотреть, что произойдет с точки зрения регулирования ИИ в ближайшее десятилетие; Будет ли это идти гладко и предложат ли пользователям надежную защиту? Или разные страны будут иметь свои собственные правила для искусственного интеллекта?

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект от Google распознает отдельный голос в толпе.