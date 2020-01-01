Создано устройство, превращающее лунную пыль в кислород

Прототип прибора уже испытали.

У Луны нет кислорода - что, очевидно, является препятствием для астронавтов. Мы не можем взять его с собой в больших количествах, поэтому очень важно выяснить, как его производить. Теперь исследователи ЕКА создали прототип устройства, которое может вырабатывать кислород из самой распространенной на Луне вещи - пыли.

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Лунная пыль - более официально известная как лунный реголит - была тщательно изучена с тех пор, как образцы были доставлены миссией Аполлона. Затем ученые смогли перепроектировать материал, чтобы выяснить, как будущие астронавты могли его использовать, в том числе путем строительства баз из обожженных кирпичей реголита и даже использования их для накопления тепла в течение долгих лунных ночей.

Эти предыдущие исследования показали, что кислород является наиболее распространенным элементом в лунном реголите, составляющем от 40 до 45 процентов его веса. Проблема в том, что он не совсем в пригодной форме - кислород заперт внутри оксидных минералов.

Но исследователи из Европейского центра космических исследований и технологий (ESTEC) в настоящее время разработали прототип кислородной установки, которая может извлекать полезный кислород из лунного реголита. Устройство использует метод, называемый электролизом расплавленной соли, который включает добавление лунной пыли в чашу с расплавленной солью хлорида кальция, которая была нагрета до 950 ° C.

Даже при такой экстремальной температуре реголит остается твердым. Затем на смесь подается электрический ток, который вытягивает кислород из пыли. Расплавленная соль действует как электролит, позволяя кислороду проходить через нее и затем собираться на аноде, где ее можно собирать для использования.

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Эта версия работает как подтверждение концепции, и с дальнейшим упрощением процесса подобное устройство могло бы однажды быть отправлено на Луну, чтобы помочь поддерживать устойчивое присутствие человека там.

"Возможность получения кислорода из ресурсов, найденных на Луне, очевидно, будет чрезвычайно полезна для будущих лунных поселенцев, как для дыхания, так и для местного производства ракетного топлива", - говорит Бет Ломакс, автор исследования.

И кислород - не единственный потенциально полезный продукт, который можно извлечь из реголита. Как только этот жизненно важный газ удаляется, остатки материала содержат смесь нескольких различных металлов, которые могут быть полезны астронавтам для строительства.

"Это еще одно полезное направление исследований, чтобы увидеть, какие из них наиболее полезные сплавы могут быть получены, и какие виды применения они могут использовать"», - говорит Александр Меуресс, автор исследования. "Могут ли они быть напечатаны напрямую, например, в 3D, или они требуют доработки? Точная комбинация металлов будет зависеть от того, откуда на Луне получен реголит, ведь существуют региональные различия".

Команда планирует продолжить доработку дизайна, надеясь в ближайшие несколько лет запустить пилотную установку.

Напомним, ранее уже сообщалось, что кислород на Луне хотят добывать из пыли.