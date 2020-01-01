Холодильник, работающий без электричества: Эксперименты

Древние технологии и современные материалы позволяют сделать холодильник.

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Блогер из Огненное ТВ попробовал проверить одну древнюю технологию. Пять тысяч лет назад люди начали использовать испаряющуюся воду для охлаждения. Так появились первые холодильники.

Давайте проверим, насколько хорошо они работают и подумаем, как можно их усовершенствовать.

Напомним, ранее блогеры проверяли, сколько холодильник проработает на батарейках.