Илон Маск пообещал отправить на Марс всех желающих

До 2050 года он планирует заселить Марс миллионом человек.

Первые орбитальные прототипы SpaceX Starship еще даже не созданы, но у Илона Маск уже есть большие планы относительно космического корабля его компании, который включает в себя заселение Марса. Маск привел некоторые цифры в Твиттере.

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Маск не просто хочет отправить несколько бесстрашных добровольцев на Марс, он хочет создать новую нацию. Он поставил цель строить 100 звездных кораблей в год, чтобы отправлять около 100 000 человек с Земли на Марс каждый раз, когда орбиты планет благоприятно выстраиваются.

Пользователи Twitter уточнили, планирует ли Маск высадить миллион человек на Марс к 2050 году. "Да", - ответил Маск .

Расстояние между Землей и Марсом становится достаточно близким примерно каждые 26 месяцев. Прогноз Маска включает в себя запуск 1000 звездных кораблей на орбиту, а затем отправку их в течение месяца в благоприятное время для минимального полета. Путешественники по-прежнему будут тратить месяцы на борту, прежде чем попадут на Красную планету.

Также Маск сказал, что на Марсе будет много работы. Когда его спросили, как будут отбираться люди для полета, Маск написал в Твиттере : "Каждый может полететь, если захочет". Также Маск готов выдать кредит тем, у кого нет денег на полет.

Напомним, ранее Илон Маск пообещал доступные билеты на Марс.