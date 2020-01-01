Microsoft выпустила новый браузер на основе Chromium

Компания окончательно похоронила свой Internet Explorer.

Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS. Стабильная версия браузера теперь доступна для всех. Первоначально Microsoft ориентировала Edge на корпоративных пользователей Windows и macOS, но пользователи также смогут загрузить и установить ее вручную.

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В ближайшие месяцы Microsoft планирует автоматически обновить пользователей Windows 10 до этой новой версии Edge, которая полностью заменит существующий встроенный браузер. Компания использует осторожный подход, постепенно доводя новый Edge до групп пользователей Windows 10 через Центр обновления Windows. Microsoft также выпускает эту версию Edge для OEM-производителей, поэтому все новые ноутбуки будет уже иметь предустановленную версию Edge. Браузер также станет частью Windows 10X для складных и двухэкранных устройств. Версия Edge для ARM64 не будет доступна сегодня, но ожидается, что она скоро выйдет.

Хотя Edge Chromium доступен уже сегодня, он запускается без некоторых функций, с которыми вы, возможно, знакомы, если вы привыкли использовать Chrome. И синхронизация истории, и синхронизация по расширению отсутствуют при запуске, но такие вещи, как избранное, настройки, адреса / контактная информация и пароли, будут синхронизироваться. Microsoft планирует выпустить эти недостающие функции позже в этом году. Остальная часть Edge очень похожа на Chrome и даже включает поддержку расширений Chrome.

Напомним, ранее сообщалось, что новый браузер Microsoft будет похож на Chrome.