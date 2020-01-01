Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Microsoft выпустила новый браузер на основе Chromium

Комментариев: 0
Компания окончательно похоронила свой Internet Explorer.
Edge доступен для скачивания
Edge доступен для скачивания
microsoft.com

Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS. Стабильная версия браузера теперь доступна для всех. Первоначально Microsoft ориентировала Edge на корпоративных пользователей Windows и macOS, но пользователи также смогут загрузить и установить ее вручную.

Читай также: Microsoft поменяет логотип браузера Edge

В ближайшие месяцы Microsoft планирует автоматически обновить пользователей Windows 10 до этой новой версии Edge, которая полностью заменит существующий встроенный браузер. Компания использует осторожный подход, постепенно доводя новый Edge до групп пользователей Windows 10 через Центр обновления Windows. Microsoft также выпускает эту версию Edge для OEM-производителей, поэтому все новые ноутбуки будет уже иметь предустановленную версию Edge. Браузер также станет частью Windows 10X для складных и двухэкранных устройств. Версия Edge для ARM64 не будет доступна сегодня, но ожидается, что она скоро выйдет.

Хотя Edge Chromium доступен уже сегодня, он запускается без некоторых функций, с которыми вы, возможно, знакомы, если вы привыкли использовать Chrome. И синхронизация истории, и синхронизация по расширению отсутствуют при запуске, но такие вещи, как избранное, настройки, адреса / контактная информация и пароли, будут синхронизироваться. Microsoft планирует выпустить эти недостающие функции позже в этом году. Остальная часть Edge очень похожа на Chrome и даже включает поддержку расширений Chrome. 

Напомним, ранее сообщалось, что новый браузер Microsoft будет похож на Chrome.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Chrome, Edge, браузер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь