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Нереальный светильник своими руками: Эксперименты

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Такая лампа удивит даже инженеров.

Блогер AlexGyver сделал эпичную лампу, которую точно не купить в магазине!

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Проект основан на "Огненной лампе v2", видео о которой вышло на канале полгода назад. Для лампы используется адресная светодиодная лента на WS2812b и платформа Wemos mini (esp8266), софт разработан в среде Arduino. 

Напомним, ранее блогеры делали самодельный светильник-будильник из светодиодов.

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Теги: эксперименты, видео
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