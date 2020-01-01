Нереальный светильник своими руками: Эксперименты
Такая лампа удивит даже инженеров.
Блогер AlexGyver сделал эпичную лампу, которую точно не купить в магазине!
Читай также: Как сделать цемент из камней: Эксперименты
Проект основан на "Огненной лампе v2", видео о которой вышло на канале полгода назад. Для лампы используется адресная светодиодная лента на WS2812b и платформа Wemos mini (esp8266), софт разработан в среде Arduino.
Напомним, ранее блогеры делали самодельный светильник-будильник из светодиодов.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил