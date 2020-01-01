Boeing показал видео с тайно запущенным в космос астронавтом

Игрушка в виде песика Снупи облетела вокруг Земли 33 раза.

Аэрокосмическая компания Boeing выпустила материал, записанный на борту первого орбитального летного испытания коммерческого космического корабля CST-100 Starliner. Хотя декабрьская миссия прошла не так, как планировалось - ошибка таймера привела к тому, что капсула не смогла добраться до Международной космической станции, - она ​​полетела укороченным двухдневным полетом, который, все же, достиг большинства основных целей.

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Миссия также благополучно вернула черно-белого бигля из комикса после того, как 33 раза облетела вокруг Земли.

Игрушка Снупи представляла собой небольшую фигурку, одетую в скафандр из искусственной кожи с красным шарфом и коричневой кепкой под прозрачным пластиковым шлемом.

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Снупи служил индикатором невесомости: когда ракета выходит на орбиту, игрушка взлетает, показывая, что наступила невесомость. Традиция летать с такими индикаторами началась в СССР с самого первого полета человека в космос. Советский космонавт Юрий Гагарин взял с собой маленькую игрушечную куклу, чтобы наблюдать, как она будет летать на космическом корабле "Восток".

С тех пор многие российские космонавты решили делать то же самое, часто выбирая куклы или игрушки, выбранные их детьми. Другие популярные персонажи, которые использовались в качестве индикаторов невесомости, включают R2-D2 из «Звездных войн», Олафа, снеговика из «Холодного сердца» Диснея, Smokey Bear из Лесной службы США и Красного из мобильной игры Rovio Entertainment Angry Birds.

Напомним, ранее сообщалось, что гендиректор Boeing подал в отставку из-за многочисленных провалов.