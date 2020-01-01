Google убивает еще один свой сервис

Приложения Chrome перестанут работать через два года.

Google опубликовал обновленный график, когда приложения Chrome перестанут работать на всех платформах. В июне 2022 года они исчезнут навсегда, но это зависит от того, на какой платформе вы находитесь. Раньше мы знали, что приложения Chrome не будут работать на Windows, macOS и Linux, но сегодня Google объявил, что приложения Chrome в конечном итоге также перестанут работать на Chrome OS.

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Приложение Chrome - это веб-приложение, которое вы можете установить в Chrome, которое выглядит и функционирует подобно приложению, которое вы запускаете со своего рабочего стола.

Существует довольно приличный шанс, что вы вообще не используете приложения Chrome, даже если вы все время используете веб-приложения. Когда в 2016 году Google впервые объявил, что прекратит поддержку приложений Chrome в Windows, macOS и Linux, лишь примерно один процент пользователей на этих платформах активно использовали приложения Chrome. Это было почти четыре года назад, и веб-разработчики пошли дальше.

Если вы используете приложения Chrome, они перестанут работать гораздо быстрее в Windows, MacOS или Linux, чем в Chrome OS. Вот график от Google:

Март 2020 года: Интернет-магазин Chrome прекратит прием новых приложений Chrome. Разработчики смогут обновить существующие приложения Chrome до июня 2022 года. Июнь 2020 года: прекратится поддержка приложений Chrome для Windows, Mac и Linux. Клиенты, имеющие Chrome Enterprise и Chrome Education Upgrade, получат доступ к политике продления поддержки до декабря 2020 года. Декабрь 2020 года: прекратится поддержка приложений Chrome для Windows, Mac и Linux. Июнь 2021: прекратится поддержка API-интерфейсов NaCl, PNaCl и PPAPI. Июнь 2021 года: прекратится поддержка приложений Chrome в ОС Chrome. Клиенты, имеющие Chrome Enterprise и Chrome Education Upgrade, получат доступ к политике продления поддержки до июня 2022 года. Июнь 2022 года: прекратится поддержка приложений Chrome в Chrome OS для всех клиентов.

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Первоначально приложения Chrome должны были перестать работать в Windows, macOS и Linux в начале 2018 года, но в декабре 2017 года, когда Google удалил раздел приложений Chrome из Chrome Web Store, он перенес срок на неопределенную дату. Теперь, спустя три года, мы наконец знаем, когда приложения Chrome не будут работать на этих платформах - и когда они вообще не будут работать ни на одной платформе.

Напомним, ранее сообщалось, что Google закрывает свой почтовый сервис.