Видео дня: Клава Кока & MORGENSHTERN - Мне пох и Потратить $1.000.000
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Клава Кока & MORGENSHTERN - Мне пох (Acoustic Version, 2020)
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Скандальный рэпер MORGENSHTERN и артистка лейбла Black Star Клава Кока выпустили акустическую версии песни Мне пох. Ребята решили записать песню в акустическом варианте, чтобы сделать ее настроение более нежным и романтичным.
ПОТРАТИТЬ $1.000.000 ЗА 30 МИНУТ
Блогеры из Magic Five решили устроить эксперимент и проверить, можно ли потратить в обычном торговом центре миллион за 30 минут.
Напомним, днем ранее в тренды попали Морбиус – тизер-трейлер и Что было дальше?
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