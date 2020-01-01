Видео дня: Клава Кока & MORGENSHTERN - Мне пох и Потратить $1.000.000

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Клава Кока & MORGENSHTERN - Мне пох (Acoustic Version, 2020)

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Скандальный рэпер MORGENSHTERN и артистка лейбла Black Star Клава Кока выпустили акустическую версии песни Мне пох. Ребята решили записать песню в акустическом варианте, чтобы сделать ее настроение более нежным и романтичным.

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Блогеры из Magic Five решили устроить эксперимент и проверить, можно ли потратить в обычном торговом центре миллион за 30 минут.

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