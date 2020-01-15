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На МКС начался второй в истории групповой женский выход в космос

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Прямая трансляция проводится NASA.
Кристина Кох и Джессика Меир
Кристина Кох и Джессика Меир
NASA

Сегодня два астронавта NASA выходят в открытый космос возле Международной космической станции, и вы можете наблюдать за всеми событиями в режиме онлайн.

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В течение первого выхода в открытый космос года астронавты НАСА Кристина Кох и Джессика Меир проведут около 6,5 часов в космическом вакууме, чтобы продолжить замену старых никель-водородных батарей на солнечных батареях станции новыми литий-ионными батареями. Космический дуэт начал работать над заменой этих батарей во время совместного выхода в открытый космос 18 октября, и это был первый в истории выход в открытый космос для женщин.

Трансляция

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Сегодняшний выход в открытый космос станет первым из трех выходов в открытый космос, запланированных на этот месяц. В понедельник (20 января) Меир и Кох предпримут еще один выход в открытый космос, чтобы завершить работу по замене батареи.

Если эти два выхода в открытый космос будут проходить в соответствии с планом, астронавт NASA Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано проведут еще один выход в открытый космос 25 января. Для своего выхода в открытый космос Морган и Пармитано продолжат текущую работу по модернизации старого эксперимента с темной материей за пределами станции.

Напомним, ранее сообщалось, что вышедшие в космос женщины хотят покорить Луну.

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Теги: NASA, выход в космос
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гость  (аноним)  15.01.2020, 17:48
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Мёд собирают. Земли не видно. Опять снимали в кинотеатре 20 Век Лох?
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