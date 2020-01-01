В Китае открылся полностью роботизированный ресторан

Даже еду готовят роботы.

Китайский гигант Country Garden Holdings Co. Ltd. открыл свой первый ресторан, управляемый роботами. Ресторан под названием Foodom, расположенный в Новом городе Чжуцзян, в основном предлагает блюда кухни Шунде, родного города основателя Яна Гоцяна.

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Официанты-роботы приветствуют клиентов у входа. Используя систему ИИ, они направляют клиентов на свои места, рекомендуют специальные предложения дня и принимают заказы. Пища доставляется на столы через ленточный конвейер. Ресторан использует роботов, чтобы готовить, доставлять еду, принимать заказы и вести клиентов.

Говорят, что роботы приобрели свои навыки у 10 лучших шеф-поваров, используя компьютерную программу, чтобы отслеживать все детали, такие как контроль температуры, ингредиенты и время приготовления. Программа многократно настраивается для достижения требуемого уровня точности. Только на кухне есть 32 робота, готовящих еду.

Еду готовят роботы gizmochina.com/

Попробовав блюда, известный местный шеф-повар Лин Чао дал ресторану хорошую оценку. Хотя нет сомнений в том, что сложные технологии используются в Foodom, стоимость может быть решающим фактором, когда дело доходит до коммерческой жизнеспособности.

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Поддерживаемая SoftBank Zume Pizza, которая также использует высокую степень автоматизации, серьезно пострадала из-за чрезмерной траты денег и отсутствия постоянной финансовой поддержки. В ноябре 2019 года Zume закрыла свой пиццерийный бизнес и перешла на производство продуктов питания и услуг. Затем, в январе 2020 года, компания уволила 400 сотрудников, чтобы дополнительно сократить расходы.

Country Garden, как сообщается, потратил около 200 миллионов юаней (29 миллионов долларов США) на создание нового ресторана. Нельзя не задаться вопросом, сколько времени понадобится для того, чтобы это стало безубыточным?

Напомним, ранее сообщалось, что роботы станут разумными перед страхом смерти.