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Восемь необычных видов спичек, которых вы не видели: Эксперименты

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Какие виды спичек вы знаете?

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В этом видео блогеры из Live Today показали подборку самых необычных спичек, о которых мало кто слышал.

Вы увидите действие ветростойких, влагостойких, туристических, каминных, термитных, охотничьих, ковбойских и вечных. Также покажут и огниво. 

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если неделю есть только фастфуд.

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Теги: видео, эксперименты
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