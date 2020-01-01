Восемь необычных видов спичек, которых вы не видели: Эксперименты
Какие виды спичек вы знаете?
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В этом видео блогеры из Live Today показали подборку самых необычных спичек, о которых мало кто слышал.
Вы увидите действие ветростойких, влагостойких, туристических, каминных, термитных, охотничьих, ковбойских и вечных. Также покажут и огниво.
Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если неделю есть только фастфуд.
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