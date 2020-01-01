Huawei готовит к выпуску второй складной смартфон

Он будет называться Huawei Mate Xs.

Примерно год назад Huawei представила свой первый складной смартфон Mate X. Уникальный телефон поступил в продажу в том же году и получил относительно положительный отклик. Теперь, год спустя, китайский технический гигант создает преемника по имени Mate Xs, который, как ожидается, будет выпущен в марте 2020 года.

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Huawei Mate Xs - это больше, чем просто измененная версия оригинального Mate X. По сообщениям, складной смартфон проще в изготовлении, чем его предшественник. Это также указывало на то, что компания может продавать телефон по более низкой цене по сравнению с предыдущей моделью.

Mate X стоил 16 999 юаней или примерно 2467 долларов США. Таким образом, если цена Mate Xs ниже, чем эта, это может привлечь более широкую аудиторию.

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Ранее Юй Чэндун, генеральный директор Huawei, заявил, что Mate Xs будут доступны в феврале 2020 года и будут поставляться с улучшенным процессором, улучшенным дисплеем и модернизированным шарнирным механизмом. Следовательно, будущий складной смартфон будет работать на платформе HiSilicon Kirin 990 5G SoC.

Кроме того, в отчете также упоминается, что компания внесла множество изменений в дизайн второй модели в серии. Говорят, что шарнир более долговечный, а весь корпус сделан более прочным и портативным с меньшими габаритными размерами.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei запатентовал смартфон со сгибающимся в две стороны экраном.