Facebook ужесточил вход для посторонних

Сторонние приложения будут отчитываться при попытке входа в соцсеть.

Facebook сегодня анонсировала новую функцию входа, которая, по словам компании, "нацелена на то, чтобы предоставить пользователям еще больший контроль над их информацией". Эта функция называется "Уведомления о входе в систему" ​​и отправляет пользователям уведомление при входе в стороннее приложение с помощью Facebook.

Читай также: Facebook уличили в передаче данных 60 компаниям

Facebook сообщает, что уведомления о входе в систему будут активироваться всякий раз, когда пользователь входит в стороннее приложение через систему входа Facebook и предоставляет доступ к своей информации. Пользователи также будут уведомлены, когда они повторно используют Facebook Login для входа в систему третьей стороной после истечения срока доступа приложения к их информации.

Новое предупреждение о входе facebook

Читай также: Facebook хочет объединить Instagram, WhatsApp и Messenger

Уведомления будут отправляться пользователям по электронной почте и через приложение Facebook. Как видно на скриншоте выше, уведомления будут содержать информацию о том, какой информацией вы поделились со сторонним приложением. После получения уведомления вы можете нажать кнопку «Изменить настройки», чтобы закрыть доступ приложения к вашей информации.

Facebook также подтвердил, что "предпринимает активные шаги", чтобы обеспечить конфиденциальность информации своих пользователей, и планирует в ближайшее время начать тестирование некоторых других функций управления пользователями.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook почти на половину потерял доверие пользователей.