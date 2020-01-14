Facebook ужесточил вход для посторонних
Facebook сегодня анонсировала новую функцию входа, которая, по словам компании, "нацелена на то, чтобы предоставить пользователям еще больший контроль над их информацией". Эта функция называется "Уведомления о входе в систему" и отправляет пользователям уведомление при входе в стороннее приложение с помощью Facebook.
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Facebook сообщает, что уведомления о входе в систему будут активироваться всякий раз, когда пользователь входит в стороннее приложение через систему входа Facebook и предоставляет доступ к своей информации. Пользователи также будут уведомлены, когда они повторно используют Facebook Login для входа в систему третьей стороной после истечения срока доступа приложения к их информации.
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Уведомления будут отправляться пользователям по электронной почте и через приложение Facebook. Как видно на скриншоте выше, уведомления будут содержать информацию о том, какой информацией вы поделились со сторонним приложением. После получения уведомления вы можете нажать кнопку «Изменить настройки», чтобы закрыть доступ приложения к вашей информации.
Facebook также подтвердил, что "предпринимает активные шаги", чтобы обеспечить конфиденциальность информации своих пользователей, и планирует в ближайшее время начать тестирование некоторых других функций управления пользователями.
Напомним, ранее сообщалось, что Facebook почти на половину потерял доверие пользователей.
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