Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Facebook ужесточил вход для посторонних

Комментариев: 0
Сторонние приложения будут отчитываться при попытке входа в соцсеть.
Facebook ввел новое предупреждение о входе
Facebook ввел новое предупреждение о входе

Facebook сегодня анонсировала новую функцию входа, которая, по словам компании, "нацелена на то, чтобы предоставить пользователям еще больший контроль над их информацией". Эта функция называется "Уведомления о входе в систему" ​​и отправляет пользователям уведомление при входе в стороннее приложение с помощью Facebook.

Читай также: Facebook уличили в передаче данных 60 компаниям

Facebook сообщает, что уведомления о входе в систему будут активироваться всякий раз, когда пользователь входит в стороннее приложение через систему входа Facebook и предоставляет доступ к своей информации. Пользователи также будут уведомлены, когда они повторно используют Facebook Login для входа в систему третьей стороной после истечения срока доступа приложения к их информации.

Новое предупреждение о входе
Новое предупреждение о входе
facebook

Читай также: Facebook хочет объединить Instagram, WhatsApp и Messenger

Уведомления будут отправляться пользователям по электронной почте и через приложение Facebook. Как видно на скриншоте выше, уведомления будут содержать информацию о том, какой информацией вы поделились со сторонним приложением. После получения уведомления вы можете нажать кнопку «Изменить настройки», чтобы закрыть доступ приложения к вашей информации.

Facebook также подтвердил, что "предпринимает активные шаги", чтобы обеспечить конфиденциальность информации своих пользователей, и планирует в ближайшее время начать тестирование некоторых других функций управления пользователями. 

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook почти на половину потерял доверие пользователей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Facebook, безопасность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь