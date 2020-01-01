Видео дня: Морбиус – тизер-трейлер и Что было дальше?
Мигель х Сарик Андреасян х Артур Чапарян | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
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Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Сергей Детков, Рустам Рептилоид и Алексей Щербаков выслушивают истории гостей и пытаются угадать, что было дальше.
На этот раз к ним пришли танцор Мигель, режиссер Сарик Андреасян и комик Артур Чапарян.
Морбиус – тизер-трейлер
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Майкл Морбиус (обладатель премии «Оскар» Джаред Лето) – один из самых неоднозначных, притягательных и загадочных антигероев вселенной Marvel. Пытаясь найти лекарство от редкого смертельного заболевания крови, которым страдает и сам, Морбиус решается на отчаянный шаг. То, что в начале кажется настоящим прорывом в лечении, рискует обернуться еще худшим наказанием, чем сама болезнь. От продюсеров «Венома» и франшизы «Человек-паук».
Напомним, днем ранее в тренды попали Володя XXL о геях и MORGENSHTERN - Yung Hefner (Пародия).
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