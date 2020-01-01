Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Морбиус – тизер-трейлер и Что было дальше?

Комментариев: 0
В тренде - фильмы и развлекательное шоу.

Мигель х Сарик Андреасян х Артур Чапарян | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Читай также: Видео дня: Новый клип LITTLE BIG и Зеленский в фонтане

Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Сергей Детков, Рустам Рептилоид и Алексей Щербаков выслушивают истории гостей и пытаются угадать, что было дальше. 

На этот раз к ним пришли танцор Мигель, режиссер Сарик Андреасян и комик Артур Чапарян.

Морбиус – тизер-трейлер

Читай также: Видео дня: МастерШеф и Холостяк

Майкл Морбиус (обладатель премии «Оскар» Джаред Лето) – один из самых неоднозначных, притягательных и загадочных антигероев вселенной Marvel. Пытаясь найти лекарство от редкого смертельного заболевания крови, которым страдает и сам, Морбиус решается на отчаянный шаг. То, что в начале кажется настоящим прорывом в лечении, рискует обернуться еще худшим наказанием, чем сама болезнь. От продюсеров «Венома» и франшизы «Человек-паук».

Напомним, днем ранее в тренды попали Володя XXL о геях и MORGENSHTERN - Yung Hefner (Пародия).

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь