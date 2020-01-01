Видео дня: Морбиус – тизер-трейлер и Что было дальше?

В тренде - фильмы и развлекательное шоу.

Мигель х Сарик Андреасян х Артур Чапарян | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Читай также: Видео дня: Новый клип LITTLE BIG и Зеленский в фонтане

Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Сергей Детков, Рустам Рептилоид и Алексей Щербаков выслушивают истории гостей и пытаются угадать, что было дальше.

На этот раз к ним пришли танцор Мигель, режиссер Сарик Андреасян и комик Артур Чапарян.

Морбиус – тизер-трейлер

Читай также: Видео дня: МастерШеф и Холостяк

Майкл Морбиус (обладатель премии «Оскар» Джаред Лето) – один из самых неоднозначных, притягательных и загадочных антигероев вселенной Marvel. Пытаясь найти лекарство от редкого смертельного заболевания крови, которым страдает и сам, Морбиус решается на отчаянный шаг. То, что в начале кажется настоящим прорывом в лечении, рискует обернуться еще худшим наказанием, чем сама болезнь. От продюсеров «Венома» и франшизы «Человек-паук».

Напомним, днем ранее в тренды попали Володя XXL о геях и MORGENSHTERN - Yung Hefner (Пародия).