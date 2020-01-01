Трамп обвинил Apple в отсутствии патриотизма

Компания не захотела взламывать iPhone террориста.

Тим Кук на встрече с Трампом в Белом доме iguides.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что Apple ведет нечестную игру, не помогая во взломе смартфона, который принадлежал террористу. Трамп считает, что правительство США всячески поддерживает Apple, но компания не отвечает взаимностью. Об этом президент написал в Twitter.

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"Мы все время помогаем Apple в торговле и многих других вопросах, и все же они отказываются разблокировать телефоны, используемые убийцами, торговцами наркотиками и другими преступными элементами. Им придется пойти на встречу и помочь нашей великой стране, СЕЙЧАС! СДЕЛАЙТЕ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ", - написал Трамп.

Ранее компания уже критиковалась генпрокурором США Уильямом Барром, который пожурил Apple за нежелание дать доступ к телефонам "стрелка из Флориды".

Но власти США не упоминают, что компания предоставила данные из iCloud, которые хранятся на серверах Apple.

Напомним, ранее Трамп обвинял Google в пособничестве Китаю.