Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Трамп обвинил Apple в отсутствии патриотизма

Комментариев: 0
Компания не захотела взламывать iPhone террориста.
Тим Кук на встрече с Трампом в Белом доме
Тим Кук на встрече с Трампом в Белом доме
iguides.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что Apple ведет нечестную игру, не помогая во взломе смартфона, который принадлежал террористу. Трамп считает, что правительство США всячески поддерживает Apple, но компания не отвечает взаимностью. Об этом президент написал в Twitter.

Читай также: Дональд Трамп, призывавший бойкотировать Apple, пересел на iPhone

"Мы все время помогаем Apple в торговле и многих других вопросах, и все же они отказываются разблокировать телефоны, используемые убийцами, торговцами наркотиками и другими преступными элементами. Им придется пойти на встречу и помочь нашей великой стране, СЕЙЧАС! СДЕЛАЙТЕ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ", - написал Трамп.

Ранее компания уже критиковалась генпрокурором США Уильямом Барром, который пожурил Apple за нежелание дать доступ к телефонам "стрелка из Флориды".

Но власти США не упоминают, что компания предоставила данные из iCloud, которые хранятся на серверах Apple. 

Напомним, ранее Трамп обвинял Google в пособничестве Китаю.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Apple, Дональд Трамп, США, взлом
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь