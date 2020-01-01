Самые необычные жидкости: Эксперименты
Какие необычные жидкости вы знаете?
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В этом видео блогер из Наука 2.0 показал самые необычные виды жидкостей. Например, сухая вода. Также вы узнаете, какая жидкость самая дорогая.
Еще в выпуске - неньютоновская жидкость, что можно сделать с галлием, что такое фторкетон.
Напомним, ранее блогеры показали пять экспериментов с огнем.
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