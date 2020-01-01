На Землю прибыло первое испеченное в космосе печенье
Первая еда, которую приготовили в космосе, прибыла на Землю в капсуле SpaceX Dragon.
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Космическое печенье начало свое путешествие как тесто с шоколадной крошкой, которое было запущено с духовкой Zero G, первой печью, разработанной для работы в условиях микрогравитации на Международной космической станции (МКС). Тесто для печенья и духовка были запущены на станцию в ноябре на космическом корабле Northrop Grumman Cygnus и возвращены 7 января на SpaceX Dragon.
Астронавты на борту космической станции выпекали предварительно приготовленное тесто по одному печенью за раз в духовке Zero G. Всего было испечено пять печенек
Перед выпечкой специалисты задавались вопросом, будет ли космическая станция пахнуть свежеиспеченным печеньем и как будет выглядеть сама выпечка. Будут ли печенья походить на земные или приобретут сферическую форму?
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Судя по изображению, которое астронавт Кристина Кох поделилась в Твиттере, сложно точно определить, какую форму приняло тесто после выпечки, но, похоже, оно имеет уникальную форму. О том, как оно выглядит, можно будет судить после изучения специалистами. Сейчас же весь груз проходит карантин.
Напомним, ранее сообщалось, что подсчитаны все микробы на МКС.
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