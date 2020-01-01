Переключиться на мобильную версию
Тренды:

На Землю прибыло первое испеченное в космосе печенье

Комментариев: 0
Печенье с шоколадной крошкой испекли в специальной печи.
Печенье после выпечки
Печенье после выпечки
twitter.com

Первая еда, которую приготовили в космосе, прибыла на Землю в капсуле SpaceX Dragon.

Читай также: В США испытали шаттл для полета в космос

Космическое печенье начало свое путешествие как тесто с шоколадной крошкой, которое было запущено с духовкой Zero G, первой печью, разработанной для работы в условиях микрогравитации на Международной космической станции (МКС). Тесто для печенья и духовка были запущены на станцию в ноябре на космическом корабле Northrop Grumman Cygnus и возвращены 7 января на SpaceX Dragon.

Астронавты на борту космической станции выпекали предварительно приготовленное тесто по одному печенью за раз в духовке Zero G. Всего было испечено пять печенек

Перед выпечкой специалисты задавались вопросом, будет ли космическая станция пахнуть свежеиспеченным печеньем и как будет выглядеть сама выпечка. Будут ли печенья походить на земные или приобретут сферическую форму?

Читай также: Искусственный интеллект Google создал самое вкусное печенье

Судя по изображению, которое астронавт Кристина Кох поделилась в Твиттере, сложно точно определить, какую форму приняло тесто после выпечки, но, похоже, оно имеет уникальную форму. О том, как оно выглядит, можно будет судить после изучения специалистами. Сейчас же весь груз проходит карантин.

Напомним, ранее сообщалось, что подсчитаны все микробы на МКС.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: печенье, МКС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь