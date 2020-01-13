Миллиардер из Японии ищет девушку для облета Луны

Юсаку Маезава ищет спутницу среди одиноких женщин.

Миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил конкурс на поиск девушки, которая полетит с ним.

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Маэдзава недавно порвал с актрисой и решил организовать конкурс. Он подберет "одиноких женщин в возрасте 20 лет и старше"

"Сейчас мне 44. Надвигающиеся на меня чувства одиночества и пустоты вынуждают думать лишь об одном – о том, чтобы найти свою Единственную", - заявил миллиардер.

Конкурс будет проходить в формате видеошоу на одном и веб-стриминговых платформ.

Желающие улететь в космос девушки могут подавать свои заявки до 17 января 2020 г. Из всех претенденток миллиардер выберет одну.

Напомним, Маэдзава должен полететь к Луне в 2023 году, если компания Илона Маска успеет доделать свою ракету.