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Миллиардер из Японии ищет девушку для облета Луны

Комментариев: 1
Юсаку Маезава ищет спутницу среди одиноких женщин.
Маэдзава ищет спутницу жизни, которую увезет к Луне
Маэдзава ищет спутницу жизни, которую увезет к Луне
msn.com

Миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил конкурс на поиск девушки, которая полетит с ним.

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Маэдзава недавно порвал с актрисой и решил организовать конкурс. Он подберет "одиноких женщин в возрасте 20 лет и старше"

"Сейчас мне 44. Надвигающиеся на меня чувства одиночества и пустоты вынуждают думать лишь об одном – о том, чтобы найти свою Единственную", - заявил миллиардер.

Конкурс будет проходить в формате видеошоу на одном и веб-стриминговых платформ. 

Желающие улететь в космос девушки могут подавать свои заявки до 17 января 2020 г. Из всех претенденток миллиардер выберет одну.

Напомним, Маэдзава должен полететь к Луне в 2023 году, если компания Илона Маска успеет доделать свою ракету.

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Теги: Маэдзава, SpaceX, Луна
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  13.01.2020, 18:40
Оценка:  0
гость
А я ищу девушку для секса. Мы с ней такую луну олетим... ахххах
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