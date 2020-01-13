Миллиардер из Японии ищет девушку для облета Луны
Миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил конкурс на поиск девушки, которая полетит с ним.
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Маэдзава недавно порвал с актрисой и решил организовать конкурс. Он подберет "одиноких женщин в возрасте 20 лет и старше"
"Сейчас мне 44. Надвигающиеся на меня чувства одиночества и пустоты вынуждают думать лишь об одном – о том, чтобы найти свою Единственную", - заявил миллиардер.
Конкурс будет проходить в формате видеошоу на одном и веб-стриминговых платформ.
Желающие улететь в космос девушки могут подавать свои заявки до 17 января 2020 г. Из всех претенденток миллиардер выберет одну.
Напомним, Маэдзава должен полететь к Луне в 2023 году, если компания Илона Маска успеет доделать свою ракету.
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