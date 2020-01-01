Как увидеть микроволны: Эксперименты
Увидеть их можно при помощи тепловизора.
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Человеческий глаз не способен увидеть микроволны? Не беда! Блогер из Огненное ТВ показал способ, который поможет нам с вами получше изучить такую интересную вещь, как микроволновая печь.
Для этого он создал собственную микроволновую печь, в которой эти самые волны будет видно лучше.
Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.
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