Люк Скайуокер присоединился к бойкоту Facebook

Актер Марк Хэмилл удалит свою учетную запись в соцсети.

В воскресенье звезда Звездных войн Марк Хэмилл, исполнивший роль Люка Скайуокера, написал в Twitter, что удалит свою учетную запись Facebook в знак протеста против решения генерального директора Марка Цукерберга разрешить размещение политической рекламы, в том числе лжи и пропаганды на сайте.

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Хэмилл присоединился к знаменитостям, осуждающих действия Цукерберга. Эту кампанию запустил актер Саша Барон Коэн, который написал статью о регулировании сайтов социальных сетей для Washington Post в конце ноября 2019 года.

“Так разочарован, что Марк Цукерберг ценит прибыль больше, чем правдивость, что я решил удалить свою учетную запись Facebook“, - написал Хэмилл. “Я знаю, что в целом это не взволнует весь мир, но я буду спать крепче ночью“.

So disappointed that #MarkZuckerberg values profit more than truthfulness that I've decided to delete my @Facebook account. I know this is a big “Who Cares?“ for the world at large, but I'll sleep better at night. #PatriotismOverProfits 🇲🇾>💰 https://t.co/seb2eJMTo6 — Mark Hamill (@HamillHimself) January 12, 2020

Затем Хэмилл сослался на статью New York Times, в которой сообщалось о решении Цукерберга усилить позицию Facebook в отношении свободы выражения мнений. В статье, в частности, цитируется запись в блоге директора по управлению продуктами Facebook Роба Лезерна, также опубликованная в четверг.

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“В отсутствие регулирования Facebook и другие компании вынуждены разрабатывать свою собственную политику“, - пишет Лезерн. “Мы основали нашу идею на том, что люди должны быть в состоянии услышать мнение тех, кто хочет высказаться, и то, что они говорят, должно быть внимательно изучено и обсуждено публично“.

Фаны Хэмилла в Твиттере отреагировали положительно, многие хвалили его решение занять позицию против Цукерберга и Facebook. В частности, генеральный директор Twitter Джек Дорси запретил всю политическую рекламу с платформы в октябре 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook уличили в передаче данных 60 компаниям.