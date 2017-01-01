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Назван первый смартфон с 16 Гб оперативной памяти

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Им станет игровой Black Shark 3.
Рендер Black Shark 3
Рендер Black Shark 3
techgenyz.com

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Компания Xiaomi готовит к выходу игровой смартфон Black Shark 3, который первым получит 16 Гб оперативной памяти. Об этом стало известно из-за утечки.

Информатор Суданшу Амбхор выложил в Сеть данные о новой модели смартфона Black Shark 3, который будет поддерживать связь 5G.

 

Утечка с базы данных
Утечка с базы данных
twitter.com

 

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Данные о смартфоне взяты из базы китайского регулятора MIIT. Смартфон носит серийный номер Shark KLE-A0. Как сообщают инсайдеры, смартфон уже существует и проходит тестирование. О сроках выхода новинки на рынок не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появились изображения первого смартфона с 12 Гб памяти.

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Теги: Xiaomi, Black Shark 3
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