Назван первый смартфон с 16 Гб оперативной памяти

Им станет игровой Black Shark 3.

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Компания Xiaomi готовит к выходу игровой смартфон Black Shark 3, который первым получит 16 Гб оперативной памяти. Об этом стало известно из-за утечки.

Информатор Суданшу Амбхор выложил в Сеть данные о новой модели смартфона Black Shark 3, который будет поддерживать связь 5G.

Утечка с базы данных twitter.com

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Данные о смартфоне взяты из базы китайского регулятора MIIT. Смартфон носит серийный номер Shark KLE-A0. Как сообщают инсайдеры, смартфон уже существует и проходит тестирование. О сроках выхода новинки на рынок не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появились изображения первого смартфона с 12 Гб памяти.