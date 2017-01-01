Что такое электричество: Эксперименты

Из чего состоит электричество. Чем напряжение отличается от силы тока. И как рассчитать мощность розетки?

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Автор и ведущий программы – Алексей Иванченко – инженер-конструктор, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment, ветеран телевидения и даже член ассоциации каскадеров, расскажет о том, что такое электричество, и покажет интересные эксперименты с ним.

Законы физики еще не были такими увлекательными.

Напомним, ранее блогеры показали, что если лампочку сунуть в 50 000 вольт.