Что такое электричество: Эксперименты
Из чего состоит электричество. Чем напряжение отличается от силы тока. И как рассчитать мощность розетки?
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Автор и ведущий программы – Алексей Иванченко – инженер-конструктор, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment, ветеран телевидения и даже член ассоциации каскадеров, расскажет о том, что такое электричество, и покажет интересные эксперименты с ним.
Законы физики еще не были такими увлекательными.
Напомним, ранее блогеры показали, что если лампочку сунуть в 50 000 вольт.
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