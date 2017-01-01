Новый гибкий смартфон Samsung будет называться Galaxy Bloom

Смартфон выйдет вместо Galaxy Fold 2.

На выставке Consumer Electronics Show (CES) 2020 Samsung вчера продемонстрировала свой 13,3-дюймовый ноутбук с раздвижным экраном на закрытой встрече. В последних сообщениях утверждалось, что южнокорейская компания может продемонстрировать свой складной телефон-раскладушку в пятницу на CES 2020. Как и ожидалось, сегодня она снова провела закрытое заседание, чтобы продемонстрировать предполагаемую Galaxy Fold 2. Компания подтвердила, что ее предстоящий складной смартфон-раскладушка называется Galaxy Bloom.

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Согласно южнокорейскому изданию Aju News, Samsung провела секретную встречу на CES 2020 с партнерами. Генеральный директор Samsung Electronics подтвердил, что официальное название его следующего складного телефона - Galaxy Bloom. Размытое изображение, которое было снято во время встречи, также показывает дизайн раскладушки телефона вместе с названием Galaxy Bloom.

Снимок с презентации телефона gizmochina.com/

Дизайн Galaxy Bloom вдохновлен французской косметической маркой Lancome. Таким образом, устройство, как сообщается, будет ориентировано на женскую аудиторию, которой уже за 20. Samsung впервые продемонстрировала свой дизайн на конференции разработчиков Samsung (SDC) 2019 в октябре. Поскольку это устройство раскладушка, его можно сложить по горизонтальной оси.

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В отличие от оригинального Samsung Galaxy Fold, в грядущем складывающемся телефоне-раскладушке Galaxy Bloom на дисплее не будет пластиковой пленки. Вместо этого компания будет использовать ультратонкое стекло (UTG) на устройстве. Кроме того, это будет первый смартфон с поддержкой записи видео 8K. Galaxy Bloom появится в 4G и 5G вариантах.

На встрече также было подтверждено, что преемник Galaxy S10 будет называться Galaxy S20. В серию войдут обычные Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra. Последний будет оснащен 100-мегапиксельной камерой. Камера S20 Ultra имеет кодовое название Hubble. Она была названа в честь космического телескопа. Все телефоны серии S20 будут оснащены поддержкой видеосъемки 8K. Позволяя пользователям снимать 8K-контент, компания может решить проблему нехватки 8K-контента, поскольку ожидает расширения рынка для 8K-телевизоров.

Ожидается, что Samsung проведет свое мероприятие Galaxy Unpacked 2020 11 февраля. Южнокорейский технологический гигант, скорее всего, выпустит Galaxy Bloom вместе с серией S20 на этом мероприятии.

Напомним, ранее сообщалось, что смартфоны с гибким экраном Galaxy Fold распродали за один день.