В Apple признались в просмотре личных фото пользователей

В компании объясняют это безопасностью.

В ходе выставки CES 2020 представители компании Apple рассказали о том, как пытаются обезопасить пользователей. Так, старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват заявила, что компания сканирует фото пользователей в iCloud.

Читай также: Apple призналась в использовании серверов Google

Конечно, это не делают сотрудники Apple. Компания использует специальные программы, которые сканируют фото на наличие запрещенного контента. Например, сексуальное насилие над детьми.

В 2019 году Apple даже внесла такой пункт в политику конфиденциальности.

"Мы также можем использовать вашу личную информацию в целях обеспечения безопасности учетной записи и сети, в том числе для защиты наших сервисов в интересах всех наших пользователей, и предварительного просмотра или сканирования загруженного контента для выявления потенциально незаконного контента, в том числе материалов о сексуальной эксплуатации детей", - говорится в соглашении Apple.

Если алгоритм находит подобный контент, аккаунт пользователя удаляется.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple призналась в замедлении старых iPhone.