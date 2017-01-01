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Boeing и NASA готовы к тесту лунной ракеты

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Систему Space Launch System (SLS) отправили в космический центр NASA для теста.
Модуль SLS отправили в Центр NASA
Модуль SLS отправили в Центр NASA
boeing

С завода NASA в Михуде в штате Луизиана отправили ракету на испытания в Миссисипи. SLS является частью программы Artemis по запуску людей на Луну в 2024 году. Space Launch System- самая мощная ракета в мире, которая должна превзойти Saturn V, доставившую астронавтов на Луну.

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Эту ракету создавали более 10 лет, а первый старт должен был состояться еще в 2017 году. Со временем расходы на ее создание росли, в итоге, старт ракеты может состояться в 2021 году, если не позже. 

Испытания коснутся только основной части ракеты. В Космическом центре NASA будут имитировать основные этапы запуска, не отправляя саму ракету в космос. Будут проверены все четыре двигателя с полной нагрузкой. Если испытания пройдут успешно, ракету отправят на мыс Канаверал, 

Первый полет должен пройти без экипажа, но с капсулой Orion. Экипаж будет запущен на корабле через год после испытаний.

Сам корабль будет называться Artemis 1. В NASA уже создают скафандры для экипажа и работают над лунными модулями, которые будут высажены на наш спутник.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA предложили новый способ покорения Луны.

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Теги: Artemis 1, NASA, Boeing
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