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Невозможный артефакт - своими руками: Эксперименты

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Как делали каменные вазы в эпоху, когда даже медные инструменты были редкостью?

Ольга Вдовина решила поставить уникальный эксперимент: изготовить каменный сосуд с помощью "примитивных технологий", без использования металлических инструментов. В работе применялись только камень, кожа, дерево и кость. 

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В качестве образца взят древнеегипетский сосуд в форме птицы, изготовленный 5100 лет назад. Насколько известно, подобный опыт проводится впервые в мире. 

Общее время работы: 7 с половиной месяцев. Режим: 5 дней в неделю по 6-8 часов (с перерывами).  Примерно 50% времени – изготовление и заточка инструментов, замачивание / высушивание кожи и др. подготовительные работы. 

Расходный материал: 
- Песок речной: 10 л
- Гравий фракции 5-7 мм: 10 горстей.
- Бедренная и берцовая кости коровы = 2 пилы + сверло + 20 игл  
- Песчаник: 7 кусков разного размера (от 15х9х7 см до 5х3х0,5 см)
- Кварцит + кремень: 70 камней разных размеров
- Кожа:  шкура 1 коровы
- Дерево: 2 клёна 

Напомним, ранее блогеры проверяли, как сварить яйцо без огня и электричества.

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Теги: видео, эксперименты
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