Невозможный артефакт - своими руками: Эксперименты

Как делали каменные вазы в эпоху, когда даже медные инструменты были редкостью?

Ольга Вдовина решила поставить уникальный эксперимент: изготовить каменный сосуд с помощью "примитивных технологий", без использования металлических инструментов. В работе применялись только камень, кожа, дерево и кость.

Читай также: Защищенный телефон против 50 тысяч спичек: Эксперимент

В качестве образца взят древнеегипетский сосуд в форме птицы, изготовленный 5100 лет назад. Насколько известно, подобный опыт проводится впервые в мире.

Общее время работы: 7 с половиной месяцев. Режим: 5 дней в неделю по 6-8 часов (с перерывами). Примерно 50% времени – изготовление и заточка инструментов, замачивание / высушивание кожи и др. подготовительные работы.

Расходный материал:

- Песок речной: 10 л

- Гравий фракции 5-7 мм: 10 горстей.

- Бедренная и берцовая кости коровы = 2 пилы + сверло + 20 игл

- Песчаник: 7 кусков разного размера (от 15х9х7 см до 5х3х0,5 см)

- Кварцит + кремень: 70 камней разных размеров

- Кожа: шкура 1 коровы

- Дерево: 2 клёна

Напомним, ранее блогеры проверяли, как сварить яйцо без огня и электричества.