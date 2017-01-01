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Western Digital представила самый вместительный портативный SSD

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Переносной диск на 8 Тб скоро будет доступен для покупки.
SSD USB 3.1 Gen 2. на 8 Тб
SSD USB 3.1 Gen 2. на 8 Тб
westerndigital.com

На выставке потребительской электроники CES 2020 Western Digital показала новые продукты, включая прототип портативного SSD с самой большой емкостью в мире и размером с ладонь, оснащенный интерфейсом USB 3.1 Gen 2. 

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Также компания представила флешку, который работает с новейшими смартфонами и ноутбуками с выходом USB Type-C. Флешка SanDisk Ultra Double Luxe USB Type-C емкостью 1 ТБ имеет цельнометаллический корпус, при этом сам накопитель небольшой и подходит для брелока.

 

SanDisk Ultra Double Luxe USB Type-C
SanDisk Ultra Double Luxe USB Type-C
westerndigital.com

Еще новинки от компании, которые были представлены на выставке - первый в отрасли игровой накопитель WD_Black® P50 с SuperSpeed ​​USB 20 Гбит/с.

WD_Black P50
WD_Black P50
westerndigital.com

Два диска с лицензией Xbox, игровой диск WD_Black P10 для Xbox One и игровой диск WD_Black D10 для Xbox One. Эти два диска поставляются с пробной подпиской Xbox Game Pass Ultimate. 

WD_Black P10
WD_Black P10
westerndigital.com

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ibi — фирменное устройство SanDisk для фото и видео. Это локальное хранилище, которое работает как персональное облако для фотографий и видео.

ibi
ibi
westerndigital.com

Возможности включают в себя:

  • Приложение Companion обеспечивает беспроводную связь телефона для автоматического резервного копирования с интуитивным интерфейсом. Можно беспрепятственно собирать, систематизировать и обмениваться фотографиями и видео в частном порядке. 
  • Возможность собирать контент из разных носителей, включая ноутбуки, USB-накопители, социальные сети и облачные учетные записи — все они хранятся в ibi и доступны для просмотра в приложении.  
  • Объем в 1 ТБ позволяет хранить до 250 000 фотографий или 100 часов видео. 

Напомним, ранее сообщалось, что на выставке CES 2020 показали умную картошку.

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Теги: CES 2020, Western Digital
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