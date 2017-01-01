Видео дня: Крушение украинского самолета в Иране

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Почему разбился украинский самолет в Иране

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В Иране разбился самолет "Украинских авиалиний". Выживших нет.

"Боинг 737-800" "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана. На борту находились не менее 170 человек. Все они погибли.

Почему разбился украинский самолет в Иране? Авиаэксперт анализирует видео и фото

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Что стало причиной авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ - сейчас однозначно не скажет никто, отмечает авиационный эксперт Василий Шевченко. Но существуют определенные детали, которые позволяют выдвигать версии о катастрофе. На них эксперт обращает внимание. Василий Шевченко занимал должность первого заместителя министра транспорта в 2008-2010 годах и участвовал в работе комиссий по расследованию причин авиакатастроф.

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