Вдохновленный бриллиантами смартфон vivo V17 станет новым любимцем молодежи в Украине

Сочетая в себе уникальный дизайн, невероятные возможности камеры и сканер отпечатка пальцев на экране, vivo V17 покоряет современную аудиторию.

На дизайн V17 разработчиков вдохновили изображения ювелирных украшений и королевских дворцов, поэтому смартфон выглядит действительно интересно. Например, система 4-х камер с основным 48-мегапиксельным объективом, расположенной на задней панели, созданная в виде ромба - это неповторимый дизайн, который побуждает поклонников продукции исследовать свое уникальное «я».

«V17 сочетает в себе лучшие функции, подчеркивают нашу приверженность к созданию высококачественных и при этом потрясающих дизайнов смартфонов для потребителей, особенно для молодежи», - сказал Макс Лоу, директор vivo в Украине. «V17 - это настоящий пример того, как мы воплощаем лучшие в отрасли технологии для смартфонов, которые отвечают потребностям молодежи в Украине».

Профессиональные фото вместе с vivo V17

В компании vivo прекрасно понимают потребности пользователей, которые стремятся делать невероятно красивые Селфи. Для этого и была создана фронтальная 32-мегапиксельная камера. Она способна отразить индивидуальность каждого человека, а благодаря функции AI Face Beauty можно улучшить черты лица, создав идеальный кадр.

Основная камера имеет 4 объектива. С основным 48-мегапиксельным модулем AI Quad Camera достаточно легко создать профессиональный снимок - процесс фотографирования еще никогда не был столь веселым и приятным. Дополнительные объективы - широкоугольный, макрообъектив и телеобъектив для снимков с эффектом боке. Со встроенными алгоритмами искусственного интеллекта vivo V17 гарантирует новый опыт создания фотографий - четких, детализированных, ярких.

V17 оснащен сверхширокоугольным объективом с разрешением 8 Мп и углом обзора до 120⁰, что позволяет расширить горизонты фотосъемки. Для улучшения снимка реализована функция Pose Master, она подскажет, как лучше позировать, чтобы получить идеальный кадр.

Все функции камеры нацелены на то, чтобы пользователи всегда вдохновлялись на поиски лучших ракурсов и лучших кадров.

Защита данных со сканером отпечатка пальцев, встроенным в экран - новые ощущения

Всего одно касание к дисплею V17 и смартфон мгновенно разблокируется. В этом заслуга быстрого сканера отпечатка пальцев, встроенного в экран. Благодаря анимационными эффектами, разблокировка телефона становится легче и интереснее.

V17 получил большой 6,38-дюймовым дисплей, созданный по технологии Super AMOLED. Экран занимает целых 90% передней панели - пользователь сможет полностью погрузиться в виртуальный мир.

Мощный и надежный

Мощный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 и 8 ГБ оперативной памяти гарантируют быструю и плавную работу смартфона в многозадачном режиме и динамичный геймплей. Постоянной памяти здесь 128 ГБ, с возможностью дополнительно ее расширить за счет microSD-слота.

V17 с фирменной технологией Multi-Turbo гарантирует невероятную скорость работы при игр, что лучше подходит для геймеров, которым важна скорость. В vivo V17 есть Game Center, что позволяет пользователю быстро проверить уровень производительности, чтобы он моментально погрузился в увлекательный игровой мир. Благодаря технологии Voice Changer, во время игры пользователи могут изменять свой голос - игровой процесс становится более увлекательным.

Внутри устройства находится аккумулятор емкостью 4500 мАч с технологией быстрой двойной зарядки. Так, телефон может похвастаться отличной автономностью, а возможность быстрой зарядки повышает его мобильность, позволяя восстановить запас энергии за считанные минуты и отправиться по делам.

V17 получил два модных цветовые решения, соответствующие образу жизни современной молодежи: неонового синий и розовая жемчужина.

Дата выхода и цена

V17 в цветах «неоновый синий» и «розовая жемчужина» доступен в Украине с 13 декабря по цене 8499 грн., в магазинах Алло и Цитрус.

О vivo

Vivo - ведущая мировая технологическая компания, которая создает интеллектуальные мобильные продукты и услуги, а также задает тренды для других. Vivo занимается созданием динамической экосистемы мобильного интернета, и в настоящее время владеет и управляет обширной сетью научно-исследовательских центров в Сан-Диего, Шэньчжэне, Нанкине, Пекине, Ханчжоу и Тайбэе. Эти центры сосредоточены на разработке передовых технологий для потребителей, включая 5G, AI, мобильную фотографию и дизайн смартфонов следующего поколения. Также vivo создали 5 производственных баз по всему миру в Китае, Южной и Юго-Восточной Азии.

Vivo имеет более двухсот миллионов пользователей, пользующихся мобильными продуктами и услугами по всему миру. Магазины vivo представлены в более чем 1000 городах по всему миру.

Технические характеристики vivo V17

Основні Процессор Qualcomm Snapdragon 665 Оперативная память 8 Гб Встроенная память 128 Гб Аккумулятор 4 500 мАг с двойной зарядкой Операционная система Android 9.0 с фирменным интерфейсом Funtouch OS 9.2 Корпус Размеры 159.25 × 75.19 × 8.68 мм Вес 186.7 г Дисплей Экран 6.38'' FHD + (1080 × 2340) Тип матрицы Super AMOLED Тач-скрин Capacitive multi-touch Биометрика Сканер отпечатка пальцев Камера Камера Фронтальная: 32Мп (f/2.0) Основная: 48Мп (f/1.8) AI + 8Мп (f/2.2) суперширокоугольная камера + 2Мп (f/2.4) макрообъектив + 2MP (f/2.4) телеобъектив Режими фотосъемки Фронтальна: Управление жестами, Голосовое управление, Подсветка для Селфи, HDR, Панорама, AI Face Beauty, Face Beauty для видео, Водный знак, Определение пола, фотофильтры, функция AI Face Beauty, функция Pose Master, Эффекти портретного освещения, Селфи з фронтальним освещением, Соединение нескольких кадров, Портрет Основная: Управление жестами, Голосовой набор, Проффесиональный режим, замедленная зйомка, HDR, Боке, Панорама, AI Face Beauty, Face Beauty для видео, Водный знак, Определение пола, фотофильтры, широкоугольная камера, Супермакро, Серийная съемка, функция Pose Master, Портрет, PDAF, Эффекты портретного освещения Комунникации USB (Type-C), Wi-Fi, Bluetooth (Bluetooth 5.0), GPS, OTG, FM Датчики Акселерометр, Датчик освещения, Е-компас, Гироскоп, Датчик движения Комплектация Смартфон V17, наушники, документация, USB-кабель, адаптер питания, скрепка для извлечения сим-карты, защитная пленка(наклееная на телефон)







