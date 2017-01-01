На выставке CES 2020 показали умную картошку

Устройство для связи с картофелем продают за 34 доллара.

Молодой французский стартап BPZ Labs смог получить стенд на выставке электроники CES 2020 за умный картофель. Основатель стартапа рассказал о “трудностях“, которые ему пришлось преодолеть, чтобы получить приглашение на выставку.

Сам проект выглядит как шутка: устройство для подключения картофеля к смартфону.

Николас Балдек из BFM Tech bfmtv.com

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“У меня есть настоящий продукт: электронный чип, который помещается в картофель“, - говорит Николас Балдек из BFM Tech. “Он берет электричество от картофеля и подключает картофель к телефону через Bluetooth“.

Мобильное приложение отслеживает состояние картофеля, а также ему можно задать вопросы, как Siri или Alexa (голосовые помощники от Apple и Amazon). Ответ отображается на экране смартфона в виде коротких ответов, которые были заранее внесены в программу.

Картофель "отвечает" на вопросы bfmtv.com

“POTATO декодирует язык картофеля и может переводить его с помощью соединения Bluetooth“, - говорится в пресс-релизе.

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Такое “изобретение“ собрало много посетителей выставки, которые принимают подключенный овощ за чистую монету: никто не удивляется существованию такого творения. Или даже его цена: 34 доллара на известной краудфандинговой платформе со скидкой в ​​пять долларов для первой тысячи покупателей.

Чтобы получить собственный стенд, Николасу Балдеку нужно было заполнить простую форму и подписать чек на 1000 долларов. “Я просто объяснил, как POTATO был связан с личным помощником, способным использовать как искусственный интеллект, так и облако“, - объясняет он. Стоимость поездки на выставке - 4000 долларов за все расходы, включая транспортировку и проживание.

Напомним, ранее сообщалось, что школьники запустили в космос картошку с бородой.