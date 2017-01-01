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Самая сильная кислота: Эксперименты

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Какая кислота способна прожечь металл?

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На канале Химия – Просто появилось видео про кислоты. Что такое сила кислоты и какая из кислот сильнее? Что быстрее разъест металл - соляная, серная или азотная? 

Это проверят экспериментальным путем, погружая в кислоты железные гвозди.

Также блогер показал, в чем разница между концентрированными и разбавленными кислотами, и чем их можно нейтрализовать.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать светящийся воздух своими руками.

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Теги: видео, эксперименты
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