Самая сильная кислота: Эксперименты
Какая кислота способна прожечь металл?
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На канале Химия – Просто появилось видео про кислоты. Что такое сила кислоты и какая из кислот сильнее? Что быстрее разъест металл - соляная, серная или азотная?
Это проверят экспериментальным путем, погружая в кислоты железные гвозди.
Также блогер показал, в чем разница между концентрированными и разбавленными кислотами, и чем их можно нейтрализовать.
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать светящийся воздух своими руками.
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