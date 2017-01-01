Hisense выпустила первый смартфон с цветным экраном из электронных чернил

Смартфон показали на выставке CES 2020.

Несмотря на то, что в последние несколько лет количество электронных чернил на смартфонах росло, ни одна компания до сих пор не продвинула эту технологию вперед. Hisense, известная своими телевизорами, выпустила смартфон с цветным дисплеем на электронных чернилах. Это первый экземпляр подобного смартфона.

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Согласно данным Hisense, процесс производства дисплеев для электронных чернил для смартфонов достиг такого уровня, что даже эти цветные дисплеи для электронных чернил можно массово производить. Они также утверждают, что эти новые дисплеи имеют лучшую частоту обновления, чем предыдущие телефоны e-ink, и что они также более яркие.

В прошлом году Hisense выпустила смартфон с E-Ink под названием A5, но тот имел черно-белый дисплей.

Первый смартфон с поддержкой E-Ink был выпущен в 2012 году. Это был оригинальный YotaPhone с полноцветным дисплеем на главном экране и черно-белым экраном на электронных чернилах на задней панели. В 2013 году Onyx разработала собственный смартфон, у которого был только один экран E-Ink.

Напомним, ранее сообщалось, что Fuji Xerox представила цветную электронную бумагу.